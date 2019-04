Il Pianura continua il suo percorso da prima della classe

Il Pianura è capolista del campionato di Prima Categoria, girone A, con 58 punti frutto di 19 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte con la realizzazione di 56 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 30 volte. La prima della classe nell'ultimo turno ha vinto per 5-2 in trasferta contro il Real Grumese che si trova al penultimo posto con 16 punti frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 19 sconfitte con la realizzazione di 23 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 68 volte. Tra il Pianura (58 punti) e la seconda, il Quarto (55 punti), c'è una differenza di soli tre punti.

Ultimo aggiornamento: 20:33

