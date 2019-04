Il Pianura al rush finale in campionato

Il Pianura è capolista del campionato di Prima Categoria, girone A, con 62 punti frutto di 20 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte con la realizzazione di 65 reti. La prima della classe invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 33 volte. Il Pianura ha quattro punti in più del Quarto che dispone di 58 punti ed è secondo. Nell'ultimo turno il Pianura ha pareggiato col risultato finale di 3-3 contro l'Interpianurese che si trova al quartultimo posto con 28 punti. Nel prossimo turno il Pianura in casa sfiderà la compagine Plajanum che si colloca al terzo posto con 56 punti frutto di 16 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte.

Ultimo aggiornamento: 20:16

