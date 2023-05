Il Perugia torna in C dopo 2 stagioni: manichini appesi dagli ultras. Venezia e Reggina ai playoff, Cosenza-Brescia ai playout

E’ la serie C del Perugia, di nuovo, amara come tre anni fa. Allora perse ai rigori lo spareggio playout con il Pescara, che sarebbe retrocesso l’anno successivo. Aveva Massimo Oddo, abruzzese ed ex abruzzese. Stavolta retrocede direttamente, nonostante Castori, l’allenatore re delle salvezze e dalle 10 promozioni, 10. E la nuova terza serie è salutata dagli ultras con manichini appesi, sotto un ponte, becerismo unico.

Allo stadio Renato Curi, dunque, vantaggio del Benevento, retrocesso da una settimana, con Farias, la rimonta è con il rigore di Lisi e poi con Samuel di Carmine. Nel recupero Ciano realizza il 2-2, poi Kouan rende elettrico il finale da Palermo. Per un minuto, il presidente Santopadre si attacca come tutti allo smartphone, serve pure che il Palermo batta il Brescia, ma alla Favorita, come si diceva una volta, resta il 2-2. Il playout è Cosenza-Brescia, i silani perdono al San Vito con il Cagliari, decide Lapadula. Il Palermo avanza con Brunori e Tutino, nella seconda frazione le rondinelle impattano con Rodriguez e Ayè.

La Ternana può permettersi la sconfitta al Liberati, con il Frosinone, già promosso, finisce 2-3. In vetta, il Sud Tirol perde a Modena con Bonfanti e Magnino e finisce sesto, dopo essere stato a lungo anche terzo. Nel preliminare, riceverà la Reggina, che parte quasi favorita, se leviamo la penalizzazione.

Il Parma è quarto, dopo essere stato anche fuori dalle 8 migliori, se la vedrà magari con il Cagliari, se Ranieri sarà capace di mantenere il pari con il Venezia.

La Reggina, dunque, piega l’Ascoli allo scadere e scalza il Palermo dall’ultima posizione playoff, con Canotto. Il Pisa scoppia sul più bello, si fa battere dalla Spal retrocessa e pure manca il successo playoff.

A nordest, arriva la salvezza a Cittadella, senza playout, di nuovo con Elia Gorini, peccato però che con Venturato si fossero disputate due finali playoff.

E, soprattutto, i playoff del Venezia, passato dal rischio di serie C diretta alla gioia, grazie a Joel Pohjanpalo, finnico da Champions league, potenzialmente titolare nel doppio Milan di semifinale, contro l’Inter. L’altro eroe è Paolo Vanoli, debuttante da capo allenatore nel nostro calcio ma già vice in nazionale di Ventura: da calciatore, meritava proprio l’Italia, un quarto di secolo fa, proprio a Parma, con tre trofei in 100 giorni, con Alberto Malesani allenatore.

Al Tardini, dunque, gli arancioneroverdi prendono gol su rigore, mano di Candela al Var, realizza Vasquez, l’argentino che pure meriterebbe la nazionale, anche a 34 anni. Pareggiano di testa con Pohjanpalo, su angolo di Anderson, e poi controllano. Fin troppo, poichè nel finale realizza anche Camara, per il Parma, e l’8^ posizione resta solo grazie ai confronti diretti sul Palermo, doppio successo. Allo scadere traversa arancioneroverde.

Il Cittadella si limita al pari, al Tombolato contro il Como, che aveva qualche speranza di playoff. Primo tempo con solo un’occasione, granata, e una per parte nella ripresa.

Il 4-3 fra Genoa e Bari vale solo per le statistiche, i pugliesi partono da favoriti, nei playoff, ma da tre turni hanno mollato.

Il calendario della post season, il turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio, SudTirol-Reggina.

Sabato 27 Cagliari-Venezia.

Semifinali, andata e ritorno.

Lunedì 29 maggio, SudTirol-Reggina/Bari.

Martedì 30 maggio, Cagliari-Venezia/Parma.

Venerdì 2 giugno, Bari-Sudtirol/Reggina.

Sabato 3, Parma-Cagliari/Venezia.

Finale, andata e ritorno, giovedì 8 e domenica.

Playout, andata giovedì 25 maggio, Cosenza-Brescia, mercoledì 1 giugno.