Il patron Bizzaglia parla della sconfitta di Ausonia

Come di consueto, nella giornata di giovedì a parlare in casa-Pomezia è Alessio Bizzaglia. Il patron rossoblù archivia con apparente serenità la sconfitta di Ausonia, l’ottava in campionato, e punta l’obiettivo sull’insidiosa gara casalinga con l’Audace di mister Marco Di Rocco. Dopo i successi con Latina Scalo Sermoneta ed Arce, è arrivato il passo falso del Madonna del Piano. Quello della squadra di Cristiano Gagliarducci continua ad essere un percorso contraddistinto da alti e bassi.

“A livello di risultati sembra che facciamo due passi avanti ed uno indietro, però questo assunto non riguarda le prestazioni dei ragazzi – sottolinea Bizzaglia – Ho letto le parole di Federico De Santis e mi trovo perfettamente d’accordo con lui. Ad Ausonia la squadra può certamente essere criticata per i primi 20/25 minuti, poi però ha disputato una buona gara, a mio giudizio”. Resta tuttavia il rammarico per aver sciupato l’occasione di guadagnar punti nei confronti di Pro Calcio Tor Sapienza e Audace in una giornata che, peraltro, ha visto rifarsi sotto le inseguitrici.

