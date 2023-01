Roma femminile, il pareggio basta: 1-1 sul campo del Como, la squadra di Spugna vola ai quarti di coppa Italia

Con fatica. Ma era anche immaginabile dopo la sosta. Sì, forse è vero, la Roma di fatica ne ha fatta tanta. Ma alla fine il risultato a casa lo ha portato, soffrendo fino alla fine contro un Como che ha sperato di buttare fuori dalla Coppa Italia una delle favorite. Bene, la Roma pareggia 1-1 in Lombardia staccando il pass per i quarti di finale della manifestazione grazie alla differenza reti. L'anno scorso le giallorosse sono arrivate in finale contro la Juve perdendo; due anni fa invece la Coppa l'hanno vinta contro il Milan. Insomma, la manifestazione nazionale è cosa giallorossa. Nonostante la fatica, come detto.

TUTTO NEL PRIMO TEMPO

Spugna non si fida e manda in campo praticamente la formazione titolare con un solo cambio, in porta: dentro Lind e fuori Ceasar. Per il resto le big ci sono tutte, e differenza di quanto era successo contro l'Arezzo dove in campo ci erano andate le seconde linee. Ma quella di oggi era una partita diversa, da affrontare con la giusta mentalità, e che nascondeva diversi pericoli. Infatti la Roma è andata sotto sul finire della prima parte per via della rete di Beccari. Ma ci hanno messo solamente due minuti le giallorosse a trovare il gol qualificazione: Serturini mette il turbo a destra e trova Haavi che in spaccata batte Korenciova che un poco di responsabilità ce le ha, eccome, visto che sbaglia l'uscita. Ma questo poco importa alla truppa di Spugna, che prende e porta a casa. E stacca il pass.

TRASFERTA A FIRENZE

Nel prossimo weekend invece torna il campionato. La Roma è prima in classifica ed ha tre punti sopra la Juventus che insegue. Trasferta a Firenze per la capolista, che deve ritrovare un poco di brillantezza, quella che evidentemente è mancata oggi. Ma c'è una settimana di tempo per lavorare. Adesso solo campionato, la Champions League torna a marzo e il prossimo 10 febbraio la squadra di Spugna conoscerà la propria avversaria. Con il sogno Olimpico per la partita più importante della storia di questa squadra.