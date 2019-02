Il Paliano supero al 90' il Palestrina

Il Paliano supera all’ultimo secondo il Palestrina in una gara non adatta ai deboli di cuore. A decidere la sfida è infatti una rete del fantasista biancorosso Matozzo, con una rete al 90’. A passare in vantaggio erano stati gli ospiti, al 20’, con Martin. Al 5’ della ripresa il Paliano trova il Paliano con il solito Fazi. Pochi minuti dopo. al 7’ Compagnone sbaglia il rigore che avrebbe riportato avanti il Palestrina.

PALIANO - PALESTRINA 2-1

PALIANO Fortunati, Manni, Benigni, Ceccobelli, Del Signore, Romaggioli, Romagnoli, Salvi, Parfene, Martinoli, Fazi. ALL. Russo

PALESTRINA Cannone, Petroni, Moriconi, Marini, Colombini, Escudero, Martin, De Oliveira, Compagnone, Cristofari, Busto ALL. Alvardi

ARBITRO Capponi di Latina

RETI: 20’ Martin, 5’st Fazi, 45’st Matozzo

