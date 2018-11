Il Palestrina pesca in Argentina: ufficializzato Piergiacomi

Il Palestrina parla sudamericano da questo 1 novembre, infatti la società ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista argentino Franco Piergiacomi. Il classe '92 ha militato in patria tra le fila Independiente Rivadavia, All Boys, Club Estudiantes de La Plata II e Club Atlético Talleres. Il giocatore potrà scendere in campo già nella gara contro il Licenza. Soddisfatto patron Cristofari: "Sono entusiasta di questo colpo, molto valido, sicuramente rinforzerà il nostro centrocampo. Siamo riusciti a convincerlo a sposare il progetto del Palestrina, adesso non vedo l'ora che scenda in campo per dimostrare il proprio valore, ha grandissime qualità".

Ultimo aggiornamento: 18:13

