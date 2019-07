© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Campus Eur ha dato il via a un nuovo ciclo in vista della prossima stagione in Eccellenza. Il club bianconero riparte da una nuova guida tecnica che sarà l’ex allenatore della Juniores Nazionale dell’Atletico SFF, ovvero Gabriele Geminiani, subentrante al posto di Daniele Scarfini. Da Fregene lo seguiranno il difensore 2000 Alessandro Castelluccio e l’attaccante 2001 Matteo Ferrentino. Il direttore sportivo della Prima Squadra, Claudio Caterini ha dichiarato che l’obiettivo principale sarà quello di una salvezza tranquilla e l’idea è stata quella di puntare principalmente su rosa ricca di giovani di belle speranze, puntellata da qualche elemento di esperienza. Non ci saranno più giocatori di spicco, ma i protagonisti saranno i tanti 2000 e 2001 cresciuti nelle scorse stagioni tra l’Eccellenza e la Juniores con la maglia del Campus, oltre a diversi nuovi acquisti sempre con profilo giovane e di qualità.Per quanto riguarda le conferme del gruppo della passata stagione ci saranno il capitano Alessandro Corvesi (difensore), il fantasista Andrea Necci (1998), l’attaccante 2000 Alessandro Dioguardi, il difensore sempre classe 2000 Marco Cosentino e l’attaccante 1993 Alexander Iacobucci. Dalla Juniores sale un folto numero di giocatori reduci dall’ottima annata nel campionato Elite con il piazzamento al terzo posto e la qualificazione ai play off: ci saranno tanti classe 2000, tra cui gli attaccanti Gingillo e Marrella, i centrocampisti Nicastro e Ranaglia e il portiere Aceto, oltre alla punta del 2001 Alessandro Visconti, autore della doppietta nel play off contro il Tor di Quinto.Sul fronte acquisti spiccano i nomi del difensore centrale classe 1990, Mirko Commentucci, ex Santa Marinella, Fiumicino e Real Colosseum; del terzino Jacopo Calveri (1998), con più di 80 presenze in D con la maglia dell’Ostia Mare; del centrocampista esterno Filippo Troiani (1997) proveniente dall’Almas e con un passato nel Messina e nel Catania; e del centrocampista centrale classe 1993 Tommaso Pazienza, ex Alatri e Morolo. Tra i pali un nuovo ingresso è quello del 2001 ex Ostia Mare Sabino, mentre in attacco ci saranno altri due classe 2001, Tonelli, proveniente dal Pro Roma, e Gervasi, dal Timesport Roma Garbatella. La preparazione avrà inizio il 1 Agosto in sede e il nuovo tecnico Geminiani avrà il compito di amalgamare la nuova rosa e di preparare al meglio la squadra per un campionato di Eccellenza che si preannuncia pieno di insidie.