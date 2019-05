Il Nuovo Maccarese gonfia il petto per il primato

Il Nuovo Maccarese 1934 è capolista del campionato di Prima Categoria con 62 punti, girone D. La prima della classe dispone di 6 punti in più rispetto alla seconda che è la compagine W3 Roma Team (56 punti). Nel prossimo turno il Nuovo Maccarese 1934 sfiderà il team O.I.R., fanalino di coda con 14 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 21 sconfitte. Il Nuovo Maccarese ha realizzato 65 reti mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 31 volte. Il campionato volge quasi al termine visto che mancano tre giornate alla fine della competizione ma sembra alquanto improbabile che la seconda della classe possa insidiare il Nuovo Maccarese per il primo posto

Ultimo aggiornamento: 20:17

