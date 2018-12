Il nuovo corso della Var non salva Mariani, Massa e Valeri dal flop

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Var o non Var, gli arbitri restano nell’occhio del ciclone in mancanza di un regolamento chiaro e un’adeguata preparazione. Se n’è avuta prova ieri, in un turno di campionato in cui la Video Assistant Referee ha imperversato, certificando un deciso cambio di rotta nella sua applicazione. Un’inversione che potrà anche non piacere (come si è capito dalla tante dichiarazioni post-partita, ovviamente ognuna pro domo sua) ma che in realtà evita gli errori e “pesca” falli che sfuggono all’occhio nudo. Certo, poi, ci sono direttori di gara che faticano a interagire con la Var nel modo corretto, com’è avvenuto ieri in Genoa-Fiorentina e in Juventus-Sampdoria.A Marassi, Massa non punisce con il rigore un fallo di mano di Veloso, nonostante vada all’on field review, su girata in area di Chiesa. Non convince la decisione di non punire il contatto perché il pallone ha prima colpito il piede del genoano. La posizione del braccio di Veloso, oltre ad ampliare il volume del corpo, è infatti anche innaturale rispetto alla postura. Un concetto, che nel lunch-match aveva portato Valeri a fischiare il rigore per la Samp (su sollecitazione di Maresca e dopo aver rivisto le immagini) perché Erme Can colpisce il pallone in area con l’avanbraccio , invece che con la testa, com’era nelle sue intezioni. Valeri però, fa altre valutazioni (quali?) quando concede il rigore alla Juve per un altro tocco di mano: qui il braccio di Ferrari è chiaramente attaccato al corpo in un chiara difformità nel metro di giudizio. Nel recupero, la Var pesca il fuorigioco di rientro di Saponara, che salva la Juve dal secondo pari consecutivo. Errori li commette anche Mariani a Udine. L’arbitro di Aprilia mostra il rosso a Cippitelli per un fallo su chiara azione da gol, ma tra il difensore cagliaritano e Pussetto in realtà non c’è contatto. L’on field review, poi, non serve a Mariani per fischiare una chiara trattenuta in area di Cerri su Stryger Larssen. Il terzo intervento Var alla Dacia Arena fa trasformare a Mariani da giallo in rosso il cartellino mostrato a Madragora, per un brutta entrata su Cerri.Forti polemiche all’Olimpico (con la Lazio che torna ad attaccare gli arbitri) per il rigore generoso fischiato da Irrati per una trattenuta lieve a Belotti da parte di Marusic, che nel finale sarà espulso per frase irriguardosa allo stesso Irrati. Sempre nel finale, la Lazio reclama un rigore per un intervento da dietro su Acerbi; anche qui, secondo il metro di giudizio del fallo su Belotti, si poteva fischiare il rigore. Var decisivo anche in Chievo-Frosinone, con Rocchi che rivedere l’azione del gol di Pellissier e individua il fallo sul portiere Sportiello in uscita, annullando il gol.