Il Newcastle pareggia allo scadere. Ancora ko il 'Gladbach. Perde il Valencia di Cutrone

Quello dell'Aston Villa, sul campo del Newcastle, poteva essere un vero e proprio colpaccio. I Villans si fanno raggiungere sull'1-1 dopo che l’autorete di Clark al minuto 86 li aveva portati avanti. La squadra di Bruce però, che pochi minuti prima di andare sotto aveva colpito un legno con Murphy, non ci sta, e al 94' trova il meritato pari grazie all'imperioso colpo di testa di Lascelles. Un punto giusto per quello visto in campo. Una gara che solamente nel finale ha regalato emozioni. Il Newcastle rimane poco sopra la zona retrocessione. L'Aston Villa non riesce ad avvicinarsi alla zona Europa.



BUNDESLIGA

È la quarta sconfitta consecutiva per il Borussia Monchengladbach in Bundesliga. E se nel mezzo ci mettiamo anche quella contro il Manchester City in Champions, possiamo dire che il momento non è dei migliori. Stasera cade sul campo dell'Augusta (3-1) la squadra allenata da Rose. E si preclude quasi definitivamente ogni possibilità di qualificazione alle prossime competizioni europee. Nel primo tempo gli ospiti vanno vicini al vantaggio con Stindl, ma il centrocampista sbaglia dagli 11 metri. Ne approfitta l'Augusta che all'inizio della ripresa passa con il neoentrato Vargas. Neuhaus pareggia al 68' e per qualche minuto il 'Gladbach dà l'idea di poterla vincere, prima di addormentarsi e regalare a Richter la rete del nuovo vantaggio di casa. La chiude Hanh all'89' con un delizioso pallonetto.



LIGA

Una rete di Roger, aerrivata al 18', permette al Levante di battere il Valencia e di volare in classifica. Tutto solo, l'attaccante della squadra di Lopez, non può sbagliare davanti a Cillessen. Finisce 1-0, e la truppa di Gracia non riesce a dare continuità alla propria stagione. Poche le occasioni create dagli ospiti, e nemmeno l'ingresso in campo di Cutrone cambia il destino del match. L'unica occasione creata dal Valencia è con Vallejo, che però è impreciso a pochi passi da Fernandez. Levante che crede all'Europa, ospiti che probabilmente chiuderano una stagione anonima.

