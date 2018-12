Il Natale si accende con il Festival Var, show a Empoli e Reggio Emilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Var così attiva non si ricordava da mesi. Praticamente era dal 2017 che non si registravano un numero così elevato di interventi in una sola giornata di campionato. In Empoli-Sampdoria c’è stato un vero e proprio “Festival Var”, con ben cinque chiamate di Sacchi, l’arbitro davanti al video. Chiamate per annullare tre gol per posizioni di fuorigioco (due all’Empoli - con quello a Caputo davvero per questione di millimetri - e uno alla Samp) e valutare le scelte di Calvarese sui calci di rigore (uno assegnato e uno revocato). Anche in Genoa-Atalanta, la Var è stata protagonista in due falli di mano: sul primo Doveri assegna un rigore ai bergamaschi (fallo di mano di Romero) dopo l’on field review; sul secondo, invece, l’arbitro romano, dopo il check, considera non da rigore il braccio di Criscito che viene toccato dal pallone calciato da Zapata. Doveri assegna all’Atalanta poi il rigore per un altro fallo di Criscito, che mette giù Piatek. Qui l’intervento del Var non serve. Un altro romano, Federico a Penna, vede confermata da Pairetto (al Var) la decisione di annullare per fuorigioco una rete a Insigne. Come era successo lunedì scorso all’Olimpico di Roma, in Sassuolo-Torino, diretta da Banti, il Var decide l’esito del match annullando la rete della possibile vittoria dei granata, segnata da Iago Falque in fuorigioco; qui l’intervento del Var non è stato proprio tempestivo. Nel lunch match, il Cagliari protesta per un braccio largo in area laziale di Luiz Felipe su azione da calcio d’angolo. Manganiello non va neppure a rivedere, come invece fà nel finale di gara per espellere (e concedere il conseguente rigore) Bastos, che colpisce con una gomitata Joao Pedro. Var attivo (ma con un silent check) anche in Udinese-Frosinone, diretta da Valeri, che concede un rigore per atterramento in area di Ciano da parte di Ekong . Finale brivido in Chievo-Inter, con Pasqua che ritarda la fine per un contatto su Borja Valero, che finisce a terra in area al 95.mo. Il Var cancella ogni protesta interista. Massa poco convincente a Torino: gara gestita male sul piano delle valutazione dei falli, al punto che il Var Giacomelli deve fargli rivedere il brutto intervento di Mautidi (manca il giallo) che aveva dato inizio all’azione del gol di Douglas Costa, poi giustamente annullato.