Osimhen è a Napoli per incontrare Gattuso. Milik: è sfida Juve-Atletico Madrid

Il Napoli stringe per Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è sbarcato oggi intorno alle 13.30 a Capodichino, per incontrare il tecnico Gattuso e il ds Giuntoli. Accompagnato dai suoi agenti, l'attaccante del Lille ha accettato la prima offerta del club azzurro ma De Laurentiis deve ancora trovare l'accordo con la società francese, che chiede circa 60 milioni per il suo giocatore. Osimhen piace molto all'allenatore calabrese come sostituto di Arkadiusz Milik: in scadenza nel 2021, il polacco è un obiettivo dell'Atletico Madrid e della Juventus. Costa circa 40 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: 16:30

