Il Napoli riprende gli allenamenti dopo 59 giorni: tre 'turni' di lavoro individuale. Manolas tra i più in forma

NAPOLI - Il giorno è particolare. Il 10 maggio è l’anniversario dello storico primo scudetto del Napoli, ma adesso sarà ricordato anche per la ripresa degli allenamenti ai tempi del Coronavirus. ‘Individuali e facoltativi’, come prevede la normativa attuale, ma tutti i calciatori azzurri hanno deciso di recarsi al training center di Castel Volturno dopo ben 59 giorni. L’unico assente (giustificato) è stato Giovanni Di Lorenzo che ieri è diventato papà della piccola Azzurra.IL PROGRAMMA. Il Napoli ha organizzato tre turni di lavoro. I primi ad arrivare, questa mattina alle 9, sono stati i tre portieri Karnezis, Ospina e Meret. Ad attenderli c’era Rino Gattuso che ha coordinato il lavoro con il suo staff. Poi è toccato a tutti gli altri giocatori. Un turno alle 11 (con Insigne), un altro alle 14 (con Mertens e Milik) e senza alcuna possibilità di incrociarsi. I tre campi sono stati occupati da 4 calciatori che hanno svolto attivazione muscolare e seduta personalizzata con il pallone. L’obiettivo è aumentare i giri di un motore che è rimasto al minimo durante i due mesi di smart-working. La condizione generale è buona, ha colpito lo stato di forma di Kostas Manolas, tra i più attivi.SPOGLIATOI CHIUSI. Mascherina sul viso e divisa di allenamento già indossata, così il capitano Lorenzo Insigne e gli altri campioni azzurri sono arrivati al Training Center. Lo spogliatoio è rimasto chiuso. Al termine della seduta, si ritorna a casa per fare la doccia. Il Napoli ha ridotto all’osso le presenze: oltre ai calciatori e a Rino Gattuso, erano presenti un medico, un magazziniere e il vice-presidente, Edoardo De Laurentiis, unico rappresentante della società in questa fase. Il Napoli proseguirà così fino a sabato, in attesa di notizie sulla ripresa degli allenamenti di gruppo.