Il Napoli punta alla sfida di domani sera contro l'Inter: Milik favorito in attacco

Una vittoria di prestigio per mantenere aperto il campionato e per blindare il secondo posto. Carlo Ancelotti punta al colpo grosso domani sera a San Siro contro l’Inter nel Boxing Day italiano, novità che l’allenatore azzurro ha accolto con soddisfazione. “E’ bello il calcio durante la feste. In Inghilterra il pubblico va allo stadio con serenità e si gode le partite”, ha spiegato. I tifosi naturalmente sperano nella quinta vittoria consecutiva contro un’Inter a caccia di riscatto dopo il pareggio con il Chievo.

TOCCA A MILIK. Carlo Ancelotti ha pochi dubbi. Affiderà le chiavi dell’attacco ad Arek Milik. Il bomber polacco è favorito nel ballottaggio con Mertens: ha riposato contro la Spal proprio per essere al meglio a San Siro. Il suo obiettivo è una prodezza alla Scala del Calcio per confermare l’ottimo momento di forma. Sarà affiancato da Lorenzo Insigne. Il tandem coniugherà potenza ed imprevedibilità.

OSPINA FAVORITO SU MERET. In porta dovrebbe spuntarla David Ospina che finora ha sempre risposto presente negli appuntamenti importanti. Meret è reduce da una buona prestazione contro la Spal, ma il colombiano dovrebbe spuntarla in extremis.

NAPOLI FORMATO CHAMPIONS. Ci saranno pochi esperimenti. Ancelotti schiererà la migliore formazione per fare risultato a San Siro. In difesa Maksimovic prenota la corsia destra con Mario Rui sulla fascia sinistra. Albiol e Koulibaly sono ovviamente intoccabili. In mediana riecco Allan: il brasiliano è fondamentale per il Napoli e ha archiviato il dolore alla schiena. Al suo fianco agirà Hamsik. Callejon e Fabian completeranno il quartetto in mediana.

