Napoli, determinazione da grande squadra: rimonta di carattere e secondo posto solitario

NAPOLI - Carlo Ancelotti è stato accontentato. Il Napoli ha dimostrato grande concretezza a Marassi riuscendo a vincere una partita molto difficile considerando pure le condizioni del manto erboso. Gli azzurri sono andati sotto nel primo tempo, poi hanno cambiato marcia e hanno lottato fino al termine con la determinazione di chi non vuole accontentarsi. Il campo diventato una maxi pozzanghera ha esaltato la squadra di Ancelotti che ha riposto il fioretto e ha completato la rimonta con la sciabola. Pochi fronzoli e palle alte per tentare di mandare ko il Genoa. L’autorete di Biraschi nei minuti finali ha consentito al Napoli di vincere e confermarsi la vera anti-Juventus del campionato. Il secondo posto solitario, del resto, è una realtà e si è concretizzato dopo il tonfo dell’Inter a Bergamo contro l’Atalanta.I CAMBI. Il Napoli ha deciso di osare con due sostituzioni all’intervallo e la mossa si è rivelata decisiva. L’ingresso di Mertens ma soprattutto di Fabian ha trasformato la squadra. Lo spagnolo è stato ancora una volta il migliore degli azzurri. Ha realizzato il pareggio ma soprattutto ha confermato di avere la personalità tipica dei grandi giocatori. In questo momento ha superato nelle gerarchie Piotr Zielinski: il polacco è partito bene, ma adesso non riesce ad ingranare proprio come Arek Milik. Il centravanti ha avuto una grossa occasione per pareggiare nel primo tempo ma ha sciupato davanti a Radu. Con Mertens, invece, il Napoli è stato più pericoloso tanto da festeggiare una vittoria fondamentale prima della sosta. L'ingresso di entrambi ad inizio ripresa è stato fortemente caldeggiato da Davide Ancelotti, vice di Carlo sulla panchina azzurra, al quale è stato poi concesso l'onore di commentare la gara davanti alle telecamere. "Facciamo il turnover anche noi", ha scherzato Davide Ancelotti. La squadra si ritroverà al centro tecnico di Castel Volturno martedì e mancheranno all’appello ben 14 giocatori, tra cui Allan che per la prima volta indosserà la maglia della Selecao.