Il Napoli già pensa al Genoa. Mertens:distorsione alla spalla, potrebbe giocare Milik

Ultimo aggiornamento: 16:13

NAPOLI - Il Napoli ha intrapreso la strada giusta per acquisire la consapevolezza tipica delle grandi squadre. L’1-1 al San Paolo contro il Psg è un altro tassello fondamentale per la crescita del gruppo. Gli azzurri hanno saputo soffrire contro i francesi, ma poi nella ripresa hanno meritato il pareggio concretizzato dal rigore trasformato da Lorenzo Insigne. Carlo Ancelotti può ritenersi soddisfatto. Il Napoli si è avvicinato alla qualificazione agli ottavi di finale, obiettivo impensabile al momento del sorteggio. Bisognerà battere la Stella Rossa al San Paolo e sperare che il Liverpool non perda a Parigi, altrimenti gli azzurri si giocheranno tutto ad Anfield nell'ultima giornata con la certezza di poter mettere in difficoltà pure i Reds, già battuti a Fuorigrotta. L’entusiasmo è molto alto come certificato pure dai 55mila che hanno assistito al match contro il Psg: “Questa atmosfera è fondamentale – ha spiegato Ancelotti – se vogliamo uscire dalla normalità e conquistare qualcosa di importante”.VERSO IL GENOA. La squadra si è già ritrovata oggi al centro tecnico di Castel Volturno. Nel mirino c’è la trasferta di sabato a Marassi contro il Genoa, ultimo ostacolo prima della sosta. L’obiettivo è mantenere alto il livello pure in campionato, quindi servirà la massima concentrazione. Da verificare le condizioni di Dries Mertens: il belga è uscito nei minuti finali contro il Psg per un problema alla spalla sinistra. Ha riportato una lieve distorsione e oggi si è limitato a terapie e scarico. Dovrebbe recuperare per sabato, ma è forte la candidatura di Milik, rimasto in panchina contro il Psg. Il polacco potrebbe affiancare l’intoccabile Insigne nel tandem offensivo.