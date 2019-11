Il Napoli cerca la vittoria con il Bologna per uscire dalla crisi: fuori Allan, Mertens verso la riconferma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ripartire in campionato. E’ questa la missione del Napoli alla vigilia della sfida con il Bologna, in programma domani alle 18. L’ultima vittoria è datata 19 ottobre contro il Verona e da allora gli azzurri si sono smarriti. Il colpaccio a Salisburgo in Champions sembrava il preludio alla svolta definitiva, ma il Napoli è entrato nel tunnel della crisi, amplificato dalla rivolta del 5 novembre con il rifiuto da parte dei giocatori di proseguire il ritiro. La squadra di Ancelotti ha collezionato 6 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime sette partite e quindi ha bisogno di un’inversione di tendenza per riprendere contatto con la zona Champions League. Il pari di Anfield contro il Liverpool ha restituito un pizzico di speranza. E’ questa la strada da proseguire: De Laurentiis ha ribadito il concetto venerdì incontrando la squadra al centro tecnico di Castel Volturno. I procedimenti disciplinari nei confronti dei suoi giocatori sono rimasti, ma il presidente ha chiesto al gruppo un filotto di risultati per superare ufficialmente la crisi.LE SCELTE DI ANCELOTTI. L’allenatore sta curando tutti i dettagli in vista del Bologna. Sarà confermato il 4-4-2. Difficile rivedere Maksimovic terzino destro, toccherà a Di Lorenzo. A sinistra ballottaggio tra Mario Rui e Hysaj. Mancherà Allan per un’infrazione alle costole: il centrocampista brasiliano non è stato neanche convocato. Al suo posto scalpita Elmas. Davanti si candida Lorenzo Insigne, ma Ancelotti non esclude la conferma della coppia Mertens-Lozano.IL COMUNICATO DEL SINDACATO GIOCATORI. La Fifpro, sindacato mondiale calciatori, ha intanto criticato l’atteggiamento del Napoli con un lungo comunicato: “La decisione del Napoli di multare i calciatori è senza valide ragioni e sarà contestata collettivamente. Fifpro ritiene che la decisione del Napoli di proibire ai giocatori di raggiungere le loro famiglie dopo il match contro il Salisburgo fosse ingiustificata. Come tutti gli altri lavoratori, i giocatori professionisti hanno il diritto di vedere rispettata la loro vita privata, considerando anche il fitto calendario di partite che vede molti giocatori lontani da casa per lunghi periodi. I motivi che il Napoli indica per le multe, per il rifiuto dei giocatori di accettare disposizioni irragionevoli del club, contraddicono le indicazioni del contratto collettivo. I giocatori del Napoli non possono essere soggetti a decisioni arbitrarie del club quando il risultato di una partita non è soddisfacente. Facciamo nostro il pensiero dell’Associazione italiana calciatori, secondo cui sono Carlo Ancelotti e il suo staff gli unici responsabili nel gestire il gruppo. I problemi tecnici non sono responsabilità dei dirigenti del club e supportiamo Ancelotti e i giocatori che sono rimasti uniti in questi evidenti momenti di difficoltà. La Fifpro è pronta ad assistere, insieme all’Aic, i giocatori e ad assicurare che non ci siano altri abusi e intimidazioni”.