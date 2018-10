Napoli, alla sosta con tante certezze: il turnover funziona e adesso rientra Meret

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavolta il Napoli arriva alla sosta col sorriso. Perché l’ultima settimana ha risollevato l’umore degli azzurri e ha restituito maggiore consapevolezza al gruppo: prima il successo col Liverpool e poi il 2-0 al Sassuolo hanno cancellato le scorie del 3-1 allo Stadium confermando il secondo posto in classifica. La Juve, al momento, resta lontana, ma il Napoli sta trovando il ritmo giusto come ha confermato Ancelotti dopo la vittoria contro la formazione allenata da De Zerbi. «Noi adesso pensiamo soltanto a crescere e poi vedremo cosa accadrà». Inutile fare tabelle, dunque, il Napoli deve concentrarsi sul proprio cammino provando ad approfittare di eventuali passi falsi dei bianconeri.I lati positivi, del resto, ci sono. Ancelotti ha rivalutato l’intera rosa azzurra. Sono 21 i giocatori a disposizione e tutti hanno avuto una chance dal primo minuto. «Non lo faccio perché sono matto, ma ho un gruppo di grandi professionisti che meritano di giocare». L’ultimo, in ordine temporale, è stato Adam Ounas che ha ripagato la fiducia realizzando la sua prima rete in campionato dopo appena tre minuti. Nella scorsa stagione era un oggetto misterioso e adesso rappresenta l’emblema della rivoluzione targata Carlo Ancelotti. All’appello adesso mancano soltanto i due infortunati Meret e Ghoulam che proveranno a rientrare dopo la sosta. Il maggiore indiziato è soprattutto il portiere friulano, grande investimento del mercato estivo. «Sta cominciando a lavorare col gruppo – ha spiegato Ancelotti – e mi fa piacere per lui. Ha grande talento».Mercoledì è prevista la ripresa della preparazione al centro tecnico di Castel Volturno. All’appello mancheranno 15 nazionali. Sebastiano Luperto, infatti, ha già lasciato il ritiro dell’under 21 a causa di un piccolo infortunio. Resta a disposizione Allan. Il centrocampista è stato ancora una volta escluso dal Brasile e ha avuto contatti con la Figc per un'eventuale convocazione con l'Italia.