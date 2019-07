Il Morolo pensa a Staffa come nuovo allenatore

Seppur a piccoli passi, il Morolo sta pianificando l'ennesima stagione in Eccellenza. Dopo gli esiti della campagna abbonamenti, la società biancorossa è in procinto di scegliere chi siederà sulla panchina biancorossa il prossimo anno. Le ultime indiscrezioni portano al nome di Gianluigi Staffa, il contatto tra le parti ci sarebbe già stato e resta soltanto da capire se l'accordo si concretizzerà definitivamente oppure no. Al momento l'ex Cynthia sembra comunque il tecnico più accreditato.

Ultimo aggiornamento: 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA