L'eliminazione dallaè alle spalle. Ilsi concentra sul calciomercato e, dopo la partita con la Juventus, piazza il primo colpo: si tratta di, duttile terzino 20enne. L'indiscrezione de L'Equipe ha trovato conferma in queste ore: il calciatore è atteso nei prossimi giorni a Milano per effettuare le visite mediche che anticipano la firma sul contratto. Segnalato dal ds Massara, sempre molto attento al calciomercato francese, il giovane esterno ha rifiutato il rinnovo con il Lione e l'offerta delper legarsi ai colori rossoneri. E il restyling sulle corsie non finisce qui. Perché il Milan continua a corteggiare, attaccante dellagià nel mirino della Premier League e della Juventus. La società giallorossa valuta il turco 30 milioni di euro ed è disposta a considerare delle parziali contropartite, pur di registrare un'importante operazione dal punto di vista finanziario.Tornando alle trattative della Ligue1, Leonardo ha confermato l'addio di. «Non rimarranno con noi, ma l'idea è quella di averli a disposizione fino alla fine di agosto», le parole del dirigente brasiliano a Le Journal du Dimanche. Il bomber uruguaiano ha avuto contatti con l'Atletico Madrid e con l'Inter, mentre il difensore 35enne è stato accostato all'e al. Un ritorno al Milan? È la speranza dei tifosi.