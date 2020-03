Il Manchester City sfida l'Uefa: sta acquistando il Nancy Lorraine, club di Ligue 2 dove debuttò Platini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante sia in piena lotta con l’, per via dell’esclusione per due stagioni dalle competizioni europee e una multa da 30 milioni di euro per aver violato le norme dei, ilsta limando i dettagli per l’acquisto del Nancy Lorraine. Si tratta di un club francese della Ligue 2, equivalente alla nostra serie B, che è ora in grosse difficoltà finanziarie. Sono in molti, tra Francia e Inghilterra, a pensare che questo acquisto da parte dello sceiccosia una vera e propria sfida all’Uefa, che si tra trovando, come tutti, in piena emergenza Coronavirus ed è chiamata a ufficializzare il rinvio di, dopo aver sospeso - seppur in maniera tardiva - Champions ed Europa League. A conti fatti, questa non sarebbe la prima acquisizione da parte del City Football Group, l’azienda che controlla il club allenato da. Perché in passo sono stati acquistate società come il, il, il, loe il. A giorni (ore?), secondo quanto scrive France Football, i Citizens potrebbero annunciare la fine della trattativa: lasceranno all’attuale proprietario una piccola parte della società e l’opzione sulla rivendita di alcuni giocatori che potrebbero “circolare” all’interno dei club che fanno parte del gruppo. Però, è quasi sicuro il cambio di panchina con l’arrivo di, adesso sulla panchina del Melbourne City, al posto di. Il Nancy Lorraine ha conosciuto la sua massima gloria una decina di anni fa quando nel 2005 è stata promossa in Ligue 1 e nella stagione successiva si è imposta nella Coppa di Lega francese qualificandosi così al primo turno della Coppa Uefa 2006-2007. Non solo. Questo è stato il primo club di. Le Roy ci ha giocato tra il 1972 e il 1979.