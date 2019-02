il lupo perde url pelo ma non il vizio. Palone torna a giocare e ritrova il gol

Alcune volte il calcio di Provincia riesce a regalarci delle belle storie, delle vere e proprie favole. E’ questo il caso di Ilario Palone che da poco ha sottratto gli scarpini al chiodo, dove erano ormai da due anni, per regalare i tre punti al suo Scalambra Serrone nell’ultimo match di campionato. Aveva smesso per dedicarsi completamente alla palestra che ormai era diventata il suo lavoro, mentre per il calcio solo puro divertimento, quando dal nulla arriva la chiamata del suo club dove gli chiedevano ancora una volta di dargli una mano, perché ne avevano bisogno. Lui si è fatto trovare non pronto, ma di più e domenica è arrivato il gol del 3-2 contro la Dinamo Labico che ha regalato la vittoria alla sua squadra.

Ultimo aggiornamento: 17:34

