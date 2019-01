Il Lizzano sfida il Deghi

Il Lizzano è fanalino di coda del girone B del campionato di Promozione con 16 punti in classifica. La compagine, ultima della classe, nell'ultimo turno del torneo ha battuto in casa il Brilla Campi col punteggio finale di 3-1 nel diciottesimo turno e finora nella competizione ha raccolto quattro vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte realizzando venticinque reti mentre per quanto concerne la rete dei gol subiti ha raccolto la palla in fondo al sacco ben 26 volte. Nel prossimo turno il Lizzano sfiderà in trasferta il Deghi che è la seconda forza del campionato con 36 punti, frutto di undici vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte con la realizzazione di 25 reti mentre ha subito 20 gol.

Ultimo aggiornamento: 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA