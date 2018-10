© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Latina si impone 3-0 a Colleferro e frena il volo della Vis Artena: decisivi la doppietta di Iadaresta (in rete una volta per frazione) e il gol in avvio di secondo tempo di Masini, su un grossolano errore del portiere di casa Scaramuzzino. «Un risultato forse eccessivo per quello che si è visto in campo, ma quando si subisce un 3-0 si deve solo abbassare la testa e tirare dritto – chiarisce subito mister Francesco Punzi – Potremmo stare qui a parlare di episodi, dei nostri errori e di un probabile sbaglio dell’arbitro che non ci ha assegnato un chiaro calcio di rigore sullo 0-2, ma la serie D è questa e se agevoli il compito ad una squadra come il Latina tutto diventa più complicato. Comunque sappiamo bene qual è la dimensione della formazione nerazzurra e anche il tipo di campionato che dobbiamo fare noi».Punzi smentisce seccamente eventuali cali di tensione o “vertigini” da parte della Vis Artena dopo il roboante successo di Sassari che aveva consegnato ai casilini la momentanea terza posizione in classifica. «Non abbiamo nemmeno avuto il tempo di goderci quell’exploit che siamo dovuti riscendere in campo. E’ chiaro, poi, che a una squadra con una rosa non “profonda” come la nostra gli impegni ravvicinati possono creare problemi, ma questo è un discorso che vale per molti». Punzi non ha mai perso di vista la realtà e ancor di più il discorso vale dopo il k.o. col Latina. «Guardiamo alle squadre che al momento ci sono alle spalle, quello è il nostro campionato. Domenica affronteremo uno scontro diretto importante a Ladispoli contro una squadra capace di sbancare il campo dell’Aprilia».