L’SFF Atletico riparte con il giovane tecnico Fabrizio Ercolani in panchina. Lo ha annunciato il sodalizio fregenate, club che milita nel campionato di serie D. Ercolani è stato chiamato a sostituire il dimissionario Pierluigi Vigna che proprio domenica scorsa, al termine del derby con l’Ostia Mare, aveva deciso di lasciare la panchina dei tirrenici spiazzando tutti. «Alla notizia che un grosso club come l’Atletico abbia deciso di affidarmi la prima squadra ho provato una grossa emozione – ha detto il mister Ercolani, prima di entrare sul rettangolo verde del “Paglialunga” per guidare l’allenamento della squadra bianco-rosso-blu -. E’ ovvio che mi impegnerò al massimo e con la disponibilità della rosa degli elementi a mia disposizione vorrei chiudere la stagione nel migliore dei modi».IL DS CARELLI: «DOBBIAMO FINIRE A TESTA ALTA»Nelle vesti di giocatore il neo-allenatore tirrenico ha militato in Eccellenza con il Corneto Tarquinia, come tecnico ha invece iniziato alla guida del Parkena per passare poi sulla panca del Tarquinia per tre stagione e due su quella del Tolfa. «La scelta dell’Atletico si è incentrata sul fatto che mancano poche partite al termine – precisa il direttore sportivo dell’Atletico, Claudio Carelli –. Per tale motivo abbiamo puntato su un allenatore giovane ma con la voglia di fare bene. Il presidente Davide Ciaccia ha deciso che non dobbiamo fare sconti a nessuno quindi chiude ai componenti della squadra massima disponibilità per terminare la stagione a testa alta». Il club tirrenico intende dare spazio ai giovani delle minori, anche se i pezzi pregiati della Juniores nazionale saranno impegnati nei playoff e quindi sarà difficile utilizzarli per la serie D. La comitiva fregenate, domenica prossima, ospiterà il Trastevere Calcio che costituisce in primo test per l’Atletico targato Ercolani.