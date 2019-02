Il gesto di Pernasilici dell'Agora

L'Agora non va oltre lo zero a zero sul campo della Virtus Faiti. Una partita che ha visto l'equilibrio padrone assoluto del campo, mentre sono mancate le emozioni. Nonostante ciò però si è assistito a un grande gesto di fair plat da parte di un giocatore ospite. Nei minuti finali l'Agora conquista un calcio d'angolo, che poteva anche tramutarsi in gol, ma Valerio Pernasilici, attaccante compagine ospite, consegna la palla agli avversari, andando a riferire all'arbitro che il corner era inesistente. Un gesto che gli è costato un grande applauso da parte dei tifosi di casa, colpiti dalla sportività del classe '90, che ha dato così anche un mano al direttore di gara.

Ultimo aggiornamento: 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA