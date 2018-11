© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’Atletico ha disputato la prima frazione di gioco stellare – è il commento a fine partita del tecnico della compagine tirrenica, Raffaele Scudieri –. Sono quindi soddisfatto perché in campo ho visto tanto Atletico e poca Aprilia». La compagine del presidente Davide Ciaccia, dopo tre turni, torna al successo nei confronti dell’Aprilia Racing Club (3-1) e al termine di una prestazione maiuscola con cui aggancia in classifica il blasonato complesso avversario. Sul rettangolo verde del “Paglialunga” è stato calcio spettacolo e applausi a scena aperta degli accorsi sugli spalti dello stadio di via Fertilia. Fin dai primi minuti i tirrenici hanno impresso alla loro azione un’accelerazione tale da sorprendere il temibile collettivo avversario che ha manifestato subito qualche difficoltà contro la grinta gettata in campo dai rossoblù.IL FANTASISTA NANNI TRASCINA I TIRRENICIInfatti, non trascorre molto dal fischio d’inizio della giacchetta nera di Taurianova che Nanni infiamma gli animi. Il fantasista, al 4’, lascia partire una conclusione indirizzata nell’angolino alto: il portiere Saglietti risponde con un gran balzo deviando la sfera oltre la trasversale. Preludio al gol del vantaggio che arriva al 7’: cross di Rizzi per il bomber D’Andrea che anticipa tutti e spedisce in rete. Con questa marcatura in baby tirrenico resta al comando della classifica cannonieri appaiato da Cardella del Ladispoli. Bis dei rossoblù al 13’: slalom di Ortenzi che serve un ghiotto pallone per Nanni il cui diagonale fa esplodere gli spalti. Al quarto d’ora, l’attivo Ortenzi si fa minaccioso con un diagonale che manca il bersaglio. Al 23’, si fanno vedere gli ospiti con fiondata di Titone alla quale si oppone Macci. Al 29’, guizzo di Titone per l’accorrente Corvia che scocca un preciso tiro che gonfia la rete alle spalle di Macci. Alla mezz’ora, i locali vicini al terzo gol ma Rizzi non approfitta dell’assist di Pompei.I PADRONI DI CASA CALANO IL TRIS NELLA RIPRESAI secondi 45’ di gioco si aprono con il terzo gol dell’Atletico e il ko dell’Aprilia. Al 1’, Nanni viene atterrato in area da Murasso e Tortolano dal dischetto trasforma il rigore con la solita freddezza. Al 7’, un colpo di testa di Montella viene parato in due tempi da Macci. Al quarto d’ora, ci prova Titone ma Macci è molto attento. Il match si chiude con l’Aprila sbilanciata in avanti che rischia su alcuni contropiedi dell’Atletico. Tra i locali una menzione particolare va all’onnipresente Ortenzi, mentre tra gli ospiti la palma del migliore è andata a Titone. «Ora però dobbiamo di dare continuità al nostro gioco cercando di recuperare alcune pedine fondamentali che stanno recuperando dopo gli infortuni», precisa il tecnico Raffaele Scudieri.