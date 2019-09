© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tenevamo in maniera particolare ad esordire con un risultato positivo davanti al nostro pubblico che oggi è stato encomiabile incitandoci dall’inizio alla fine. Bellissima la coreografia, un calore e una passione di una piazza vogliosa di assaporare altri palcoscenici». L’attaccante del Gaeta Stefano Aquilani, dopo la giornata inaugurale contro il Campus Eur in cui era rimasto a secco, si è sbloccato aprendo le marcature anche se su calcio di rigore, dando il là al successo interno (2-0) contro il Città di Paliano, completato dal gol del sempreverde Mariniello. Tre punti d’oro che permettono ai biancorossi di Francesco Gesmundo di volare in testa alla classifica del girone B in compagnia di Insieme Ausonia, Audace e Casal Barriera. «Siamo stati bravi a mantenere il pallino del gioco anche nei momenti più delicati della gara e sono contento per la rete che mi regala entusiasmo, ma anche tanta consapevolezza. Ci godiamo questa vittoria, ma da martedì testa già al nostro prossimo avversario». Domenica al “Riciniello” secondo match casalingo di fila contro l’Atletico Lodigiani che ha pareggiato 1-1 con il Formia.