Il Fregene Maccarese chiude la campagna acquisti con il botto. La società neo-promossa nel campionato di Promozione ha infatti acquistato la mezza-punta Danilo Buscia, un mancino di 26 anni, che lo scorso anno militava con il Pian Due Torri. Il neo-tirrenico non ha bisogno di presentazioni perché vanta di essere cresciuto calcisticamente nelle minori della Roma e ha poi indossato le casacche di Cynthia e Ostiamare, in serie D, prima di passare nel club romano. «Con l’ingaggio di Buscia – commenta il ds del sodalizio fregenate, Massimo Protani – abbiamo messo la ciliegina sulla torta degli acquisti. Era l’elemento di cui la squadra aveva assoluto bisogno e darà consistenza alla prima linea. Nell’ultima amichevole, contro la Pescatori Ostia, ha destato ottima impressione e ci siamo imposti per 1 a 0 con rete di Maurilli. Indipendentemente dal risultato, in campo ho visto una buona intesa tra i vari reparti e questo credo sia di buon auspicio per il primo impegno ufficiale contro il Monte Mario che come noi è una neo-promossa».IL CLUB TIRRENICO GIOCHERA’ LA MATTINA AL “PAGLIALUNGA” Il Fregene Maccarese Calcio ha stabilito il quartier generale all’Aristide Paglialunga di Fregene dove giocherà le gare ufficiali alle ore 11. In questo momento il sodalizio sta lavorando per allestire la compagine juniores provinciale e scegliere l’allenatore che la guiderà. Mister Marco Ceccarelli è soddisfatto dell’acquisto di Buscia? «Sotto il profilo tecnico abbiamo fatto la scelta giusta – risponde il trainer – perché sono convinto che darà una marcia in più al gruppo sotto il profilo caratteriale e, al tempo stesso, qualità e esperienza al complesso che abbiamo allestito. Il suo innesto mi permette maggiori soluzioni in fase offensiva che torneranno utili alla prima linea quando ci sarà da scardinare le retroguardie». Il Fregene Maccarese Calcio è stato inserito nel difficile girone A: cosa ne pensa? «Sulla carta questo raggruppamento si presenta molto insidioso – precisa - perché le squadre della zona viterbese sono tutte ottime e molto attrezzate. Noi però siamo consapevoli di dover affrontare queste difficili trasferte e lo faremo a testa alta visto che disponiamo di un gruppo che non teme avversarie. Con la qualità dei singoli reparti possiamo ambire a qualcosa di importante». Sul primo impegno in trasferta con il Monte Mario cosa ci dice? «E’ una sfida tra matricole – conclude Ceccarelli – per cui dobbiamo fare molta attenzione a non sottovalutare il nostro avversario. Ho fiducia nei miei ragazzi e mi auguro di disputare un buon match: dobbiamo esordire nel campionato di Promozione nel migliore dei modi».