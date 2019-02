© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tandem d’oro offensivo Zaccaro-Petronzio tiene vive le speranze play-off del Formia. Il blitz di Casalvieri ha permesso ai tirrenici di rimanere a stretto contatto con le prime, con un divario che resta di cinque lunghezze dalla vetta occupata dal Pontinia: attesissimo sarà il faccia a faccia del prossimo 17 marzo a Maranola. Terzo miglior attacco del girone D con 40 gol (davanti soltanto la coppia formata dalle ciociare Ferentino e Città di Paliano con 47 e 43 reti), di cui 13 firmati dall’eterno Zaccaro, 37 primavere a maggio e 10 realizzate dal 24enne Jonathan Petronzio.Il più esperto attaccante, che è stato fuori un mese per la frattura di due costole a cavallo tra dicembre e gennaio, sogna di raggiungere l’attuale capocannoniere Yuri Fazi (Paliano) che, viaggiando ad una regolarità impressionante, ha raggiunto i 21 centri.«La rincorsa continua – commenta Zaccaro – Siamo in sette squadre che si stanno giocando l’accesso in Eccellenza, con una distanza veramente esigua (cinque punti separano il settimo dal primo posto, ndr). Noi abbiamo dimostrato anche su un campo ostico come quello di Casalvieri la nostra validità e la nostra forza. Ci sono ancora tanti scontri diretti da qui alla fine. Ci aspettano due avversari non facili come il Monte San Giovanni Campano e il Roccasecca, prima del doppio esame di laurea contro Paliano e Pontinia che dirà tutto sulle nostre velleità future". Sta arrivando un mese di marzo caldo che deciderà tutto sulla stagione del Formia, che vuole ritornare subito nel massimo torneo regionale.