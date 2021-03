Roma, il flop di Fonseca contro le big: solo 3 punti in 9 scontri diretti. Champions più lontana

Delusi i Friedkin in tribuna almeno quanto i tifosi a casa. La Roma, perdendo all'Olimpico contro il Napoli (0-2), sbanda nella corsa Champions. La nuova frenata, con il quarto posto che adesso è a 5 punti e con 5 squadre davanti più la Lazio a meno 1 ma con una gara da recuperare, può diventare fatale. A pesare è l'ennesimo flop contro una big: i giallorossi, con 27 punti a disposizione negli scontri diretti, ne hanno raccolti solo 3, senza nemmeno un successo. Da quando c'è il portoghese in panchina appena 3 vittorie (festeggiate nello scorso torneo) in 21 partite, Gattuso è riuscito chiudere la partita nel 1° tempo, con la doppietta di Mertens. Migliore la rosa partenopea, numericamente e qualitativamente.

A SENSO UNICO

Il Napoli è subito in controllo. Fa la partita e si diverte con il 4-2-3-1. Decisivo è il tridente: Politano e Insigne sui lati, con Mertens centravanti. La difesa giallorssa va presto in tilt. Anche perchè in mediana Pellegrini e Diawara faticano contro Demme e Fabian Ruiz. Fonseca è spavaldo, mettendo Pedro ed El Shaarawy dietro a Dzeko e abbassando Pellegrini. La formula, però, non è efficace per l'atteggiamento timido del 3-4-2-1. Manca l'aggressività. Ibanez sbaglia atterrando Mertens che sorprede su punizione Pau Lopez calciando propio verso il palomdelportiere. Che si ripete quando esce a vuoto sul cross di Insigne: torre di Politano e gol di testa di Mertens. In 34 minuti, game over.

SENZA RITMO

La Roma non riesce a rientare in partita. Nella ripresa alza il baricentro, ma l'unica vera chance è la conclusione da fuori di Pellegrini: palo. Ospina rischia poco o niente. gattuso fa la rotazione in corsa, Fonseca fa uscire Pedro che si arrabbia e contesta il cambio. E anche Dzeko che sente tirare il muscolo della coscia destra. Nervi e infortuni. E la classifica peggiora. Meglio pensare esclusivamente all'Europa league: vincendola, insieme con il trofeo, arriverebbe anche la promozione alla prossima Champions.

