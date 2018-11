Cambia volto il Castiadas dopo l’esonero di Massimilano Paba. Il club del patron Piu da oggi sarà guidato da Rosolino Puccica (ex allenatore, tra le altre, di Viterbese e Flaminia), che sederà in panchina giù dal prossimo match di campionato. Le rivoluzione però tocca anche la dirigenza con la prossima ufficialità di Maurizio Manfra, altro ex Flaminia, come nuovo ds.

