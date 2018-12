Il Fiumicino vince lo scontro diretto sul campo del La Rustica grazie ad un guizzo decisivo di capitan Matteo Benedetti a un minuto dal 90esimo. La squadra aeroportuale si porta così al comando solitario del girone C di Promozione, mentre il La Rustica (privo dell’infortunato Simonetta per l’occasione) scivola in un sol colpo addirittura al quarto posto, superato da Vis Sezze e Atletico Morena.



Partita non spettacolare e molto tattica con le occasioni migliori capitate al Fiumicino (prima Artistico alla mezzora e poi nel secondo tempo Pischedda) su gravi errori in disimpegno dei padroni di casa. Anche il La Rustica si rammarica per le opportunità capitate a Modesti (da poco prelevato dall’Atletico Morena) e Pansera, poi nel finale è capitan Benedetti a risolverla per il Fiumicino che con merito si prende la vetta solitaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA