Con la sofferta vittoria (1-0) ai danni della ben disposta Santa Maria delle Mole, il Fiumicino 1926 balza di nuovo comando del girone C del campionato di Promozione a braccetto con La Rustica che prevale 1 a 0 sull’Atletico Lariano. La compagine tirrenica torna al vertice approfittando della sconfitta della Luiss in quel di Sezze.PRIMO TEMPO SOTTO TONO DEL FIUMICINOIl Fiumicino ha disputato la prima frazione del match sotto tono anche se privo di Trimeliti nella zona nevralgica dove capitan Benedetti e De Nicolo sono stati costretti a fare gli straordinari per arginare la brillante manovra degli ospiti. Infatti, il 4-2-4 schierato dall’allenatore rossoblù è stato spesso in affanno. Questo ha portato, al 4’, alla prima conclusione dal limite di Barbaria, deviata in angolo con i pugni dal nuovo acquisto Molon. Al 13’, ci prova Marchetti, servito bene da Sansotta, con una bordata ravvicinata che si stampa sulla trasversale. Al 18’, ci prova Masullo la cui conclusione viene respinta dall’esperto Molon. Il Fiumicino prendere le misure agli avversari e il gioco finisce con il ristagnare nella zona centrale del campo.PADRONI CASA PIU’ AGGRESSIVI NELLA RIPRESACambia l’assetto tattico dei padroni di casa nei secondi 45’ e, al colpo testa di Angeli, il Fiumicino reagisce con un gol di pregevole fattura messo a segno da Pischedda. E’ da poco scoccato il 3’ che D’Aura lascia partire uno spiovente in area sui cui piomba come un falco il “folletto” Pischedda che di testa brucia la retroguardia avversaria e spedisce la sfera alle spalle di Desai. La replica del Santa Maria delle Mole non si fa attende e è affidata a Sansotta che manca però il bersaglio. Al 13’, Molon para con sicurezza un rasoterra di Marchetti. Il match tiene viva l’attenzione dei tifosi accorsi sulle gradinate dello stadio di via Fiumara i quali contestano le dubbie interpretazioni del giovane arbitro romano. Al 35’, grassa occasione per gli ospiti con un colpo di testa di Luziatelli a cui si oppone Molon con una parata a terra. Finisce 1 a 0 per il Fiumicino che conquista 3 punti importanti con cui si porta di nuovo al vertice del raggruppamento.IL MISTER CECCARELLI: «VITTORIA SOFFERTA CONTRO UNA GROSSA SQUADRA»Al termine del confronto il mister Marco Ceccarelli commenta la prestazione del Fiumicino sottolineando che il successo è arrivato con il cambio in corsa legato all’assetto tattico con cui i tirrenici sono scesi in campo nella ripresa. «La chiave di questa vittoria sta nel 4-3-3 e nella tanta voglia di vincere gettata in campo dai ragazzi durante i secondi 45’– precisa il trainer -. Nel primo tempo dovevo provare il modulo in cui inserire il neo-acquisto Artistico. Alla fine una vittoria sofferta contro una grossa squadra. Siamo di nuovo in vetta e dobbiamo ora vedercela con due corazzate come La Rustica e la Liuss, due complessi molti attrezzati. E’ chiaro che dobbiamo mantenere alta la concentrazione se vogliamo rimanere in corsa per la promozione».IL TABELLINOFiumicino 1926: Molon, D’Auria (39’ st De Franco),Camanni, Benedetti, Spagnoletti, Giacinti, Parini (48’ st Otello), De Nicolo, Forcina, Pischedda, Artistico (24’ st Cuomo). A disp. Pacelli, Bove, Munaretto, Crescenzo, Tosoni, Campoli All. CeccarelliS. Mari delle Mole: Desai, Mauramati (40’ st Ronconi), Angi, Luziatelli, Porcacchia (40’ pt Angeli), Empoli, Barbaria, Cesari (18’ st Liotti), Sansotta, Marchetti, Masullo. A disp. Papa, Ercolani, Serafini, Clema, Puddu All. MarchegianiArbitro: Casi di Roma (Passero-Palmieri)Reti: 3’ st PischeddaEspulso: 45’ st De Nicolo per doppia ammonizioneNote: spettatori 200 circa. Ammoniti: Artistico, Cesari, Barbaria, Cuomo. Al 34’ st l’arbitro inviata il mister Ceccarelli a lasciare la panchina.