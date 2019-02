Sconfitto in casa dall’Atletico Morena (3-1), nel big-match del girone C del campionato di Promozione, il Fiumicino 1926 perde anche il primato. I tirrenici si vedono detronizzare dal Vis Sezze che passano sulla riva del Tirreno rifilando una quaderna alla Pescatori Ostia. L’undici di mister Marco Ceccarelli scivola dunque al secondo posto e alle sue spalle avanza minacciosa la Luiss che ha pareggiato (0-0) sul terreno del Real Latina. In quarta posizione il Morena che ora insidia sia la Luiss che il Fiumicino 1926.



FIUMICINO PRIVO DI FORCINA E SPAGNOLETTI

Privo di elementi di peso come Forcina e Spagnoletti, l’allenatore locale è costretto a cambiare schieramento contro i temibili romani che vanno subito sotto. Al 10’, Artistico lancia Parini e il folletto supera Emili e piazza un secco diagonale che gonfia il sacco alle spalle di Tursini. Rispondono immediatamente gli ospiti e Sciamanna viene murato da Di Franco prima di concludere. Al 20’, cross di D’Ambrosio per Lukaj che non trova la porta. Girata al volo in mischia, al 22’, di Artistico che sorvola la trasversale. Al 31’, arriva il pari degli ospiti con una “fiondata” da 30 metri che sorprende Molon. Si va al riposo con il risultato di parità: 1 a 1.



DILAGA IL MORENA NELLA RIPRESA

I secondi 45’ si aprono con una sforbiciata volante di Artistico in area, parata senza difficoltà, che raccoglie gli applausi dei circa 400 accorsi sulle gradinate del “Desideri”. I rossoblù provano a cambiare marcia grazie alla spinta di capitan Benedetti lungo la fascia destra ma davanti non riescono a incedere. Al 12’, l’Atletico passa a condurre con un colpo di testa di Battistelli che picchia sulla traversa interna e viene respinto da Molon oltre la linea di porta. Al 18’, Pischedda non arriva in tempo a mettere in rete una punizione di Benedetti. Al 21’, Molon esce a valanga sui piedi di Stefanini. Alla mezz’ora, Camara manca una ghiotta occasione e, al 32’, si viene raggiunto dalla doppia ammonizione, dell’incerta giacchetta nera di Latina, e viene spedito anzitempo sotto la doccia.



L’arbitro sorvola su un fallo in area ai danni di Artistico che accende gli animi. Al 35’, si scatena il putiferio in campo. A seguito di uno scontro senza pallone tra Ippoliti e Trimeliti quest’ultimo resta dolorante a terra senza che la terza ravvisi nulla. Nel giro di pochi secondo i giocatori si azzuffano sul rettangolo di gioco, davanti all’impotente giacchetta nera che consulta il collaboratore di linea e espelle i due giocatori tra le proteste dei tifosi. Il gioco resta fermo per 5’. Si prosegue tra le incertezze del direttore e la terza marcatura di Martena che approfitta di Molon fuori dai pali per calare il tris con un tiro dalla metà campo.



CAPITAN BENEDETTI: «NULLA E’COMPROMESSO»

Al termine del match c’è molta rabbia per una sconfitta che poteva essere evitata. «Nulla è compromesso – commenta il capitano del Fiumicino, Matteo Benedetti – siamo ancora in corsa per la promozione anche se il Vis Sezze ci ha scavalcato. Dobbiamo continuare a credere nel nostro potenziale e riprendere a correre per raggiungere il nostro sogno. Oggi abbiamo fatto qualche errore di troppo e i nostri avversari sono stati abili a sfruttarli. Ora è fondamentale restare concentrati perché queste sconfitta non ha pregiudicato in alcun modo il nostro obiettivo».



Fiumicino 1926: Molon, De Franco (22’ st Campoli), Camanni, Benedetti, Bove, Giacinti, Parini, De Nicolo (22’ st Cuomo), Trimeliti, Pischedda, Artistico. A disp. Pacelli, Battalotto, Crscenzo, D’Auria, Gazzellone, Munaretto, Ottello. All. Ceccarelli

A.Morena: Tursini, D’Ambrosio, Emili (29’ st Ingannamorte), Ippoliti, Battistelli Petroccia (36’ st Cardinale), Sciamanna (17’ st Camara), Gonnelli, Pascucci (44’ st Martena), Lukaj, Stefanini (29’ st Di Stefano). A disp. Martino, De Santis, Maiolini, Favale, Martena. All. Berti

Arbitro: Lupoli di Latina

Reti: 10’ pt Parin, 31’ Lukaj, 12’ st Battistelli, 47’ Martera

Espulsi: 32’ st Camara per doppia ammonizione, 35’ Trimeliti e Ippoliti per gioco falloso





