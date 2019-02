© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fiumicino prevale contro la ben disposta Virtus Olympia (2-1) e consolida il primato in vetta al girone C del campionato di Promozione. I tirrenici del presidente Simone Munaretto raggiungono così quota 49 inseguiti dalla Vis Sezze a 47 punti. Questo alla vigilia dello scontro diretto che porterà domenica prossima i rossoblù al confronto sul terreno dei setini. Partita a due volti quella disputata al “Pietro Desideri” dove la Virtus ha confermato di non meritare l’attuale posizione in classica in quanto dispone di ottimo organico.LA CRONACAAvvio con una pregevole sforbiciata volante fuori bersagli di Caldarelli servito da Metoldo in area. I padroni prendono le redini del gioco ma non riescono a impensierire la retroguardia avversaria. Al 17’, cross dell’onnipresente Benedetti per il bomber Forcina la conclusione del quale è poco felice. Al 19’, azione pericolosa dei romani con il guizzo di Metoldo che serve Aquino il tiro del quale fine sul fondo. Al 22’, incursione di De Palma anticipato con scelta di tempo da Bove. Il Fiumicino stenta nella zona nevralgica e gli ospiti si fanno più intraprendenti senza impensierire Molon. Le squadre vanno al riposo con il risultato di 0 a 0.PARINI E D’AURIA STENDONO LA VIRTUSMolto più brillante l’azione dei padroni di casa nel corso della ripresa. Ci prova subito capitan Benedetti con un tiro respinto da Muzzi. E’ ancora Benedetti a strappare gli applausi agli accorsi sulle gradinate dello stadio di via Fiumara con un rasoterra che sibila alla sinistra del palo della porta dei romani. Al 17’, risponde Aquino ma Bove è attento a bloccarlo. Al 23’, arriva il vantaggio con un micidiale diagonale di Parini. Al 25’, brivido su cross di Pasquetto su cui non arriva puntuale la deviazione di De Palma. Al 28’, una punizione di Caldarelli sfiora la base del palo. Alla mezz’ora, il nuovo entrato Artistico si produce in una sforbiciata volante che si perde oltre la trasversale. Al 33’, Artistico serve Pischedda che calcia a colpo sicuro e il portiere si supera mettendo in angolo con un provvidenziale tuffo. Al 43’, il raddoppio dei tirrenici firmato dal nuovo entrato D’Auria. Nei minuti di recupero Parini stende in area Metoldo e l’arbitro decreta la massima punizione trasformata da Valenzi.INTERVISTA AL MISTER CECCARELLI«Abbiamo sofferto molto durante lo svolgimento dei primi 45’ contro una squadra insidiosa che ci ha messo in difficoltà – precisa il tecnico Marco Ceccarelli -. Durante la seconda frazione di gioco siamo scesi in campo con il piglio giusto e imposto la nostra manovra che ci ha permesso di mettere a segno due reti meritando alla fine la vittoria. In settimana ci concentreremo per la difficile trasferta di Sezze che affronteremo senza alcun timore e da cui mi aspetto una grossa prova da gruppo».Fiumicino 1926: Molon (44’ st Pacelli), De Franco (19’ st Artistico), Camanni, Benedetti (41’ st D’Auria), Bove, Giacinti (45’ st De Luca), De Nicolo (1’ st Cuomo), Forcina, Pischedda, Trimeliti. A disp. Minaretto, Campoli, Di Vaio, Ottello. All. CeccarelliVirtus Olympia: Muzzi, Verano, Amadei, Valenzi, Perri (41’ st Farina), Pasquetto, Mazzoni, De Palam, Caldarelli, Aquino. A disp. Giovannoni, Ciotoli, Eterno Di Tommaso, Diotallevi, Marocchini, Ciprini. All. Petruzzi.Arbitro: Valentini di Ciampino (Capece-Caputo).Reti: 23’ st Parini, 43’ D’Auria, 47’ Valenzi (rig.)Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Caldarelli, Muzzi, Camanni. Angoli 5 a 4 per la Virtus.