Ultimo aggiornamento: 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una confessione. Fatta ai giovani colleghi, quelli della sezione Aia di Viterbo, dove ieri Paolo Valeri è stato "spedito" dall'Associazione Italiana Arbitri per quel progetto di vicinanza tra vertice e base del mondo arbitrale. L'arbitro romano, internazionale e al centro di qualche polemica arbitrale negli ultimi tempi, si è confrontato, al chiuso delle pareti della sezione aia di Viterbo, con i colleghi della Tuscia, spiegando loro alcuni "segreti" e visionando dei filmati. «Un arbitro deve essere rigoroso con sé stesso – ha esordito Valeri – frequentare la sezione, avere uno stile di vita, curare l’alimentazione e gli allenamenti. In ogni partita un calciatore percorre in media dieci chilometri, l’arbitro più di undici, per questo dobbiamo essere molto allenati. Inoltre, dobbiamo organizzare le trasferte, preparare la partita e studiare benissimo il regolamento».Valeri ha poi sottolineato quale dev'essere l'atteggiamento giusto da tenere in campo. «Un direttore di gara deve essere autorevole, ottenendo la fiducia dell’ambiente e dei calciatori, Deve, inoltre, essere bravo ad adeguarsi ai cambi di ritmo delle partite e delle categorie in cui è chiamato a arbitrare. Deve inoltre essere impermeabile alle critiche, tempestivo e rapido nelle decisioni che vanno prese in frazioni di secondo. Un buon arbitro deve poi essere orgoglioso di appartenere all’Aia, che è un’associazione pulita e composta da persone per bene.»Al termine della lezioni tecnica, Valeri ha risposto con grande sincerità a tutte le domande poste dai giovani colleghi, lasciandosi andare anche a qualche confessione e rivelazione. «In prima categoria volevo smettere – ha confessato – poi mi sono voltato indietro e ho deciso che non potevo bruciare tutti i sacrifici che avevo fatto fino a quel momento. E' stato così che ho capito che potevo puntare veramente alla serie A». A proposito di sacrifici, Valeri ha spiegato che «non è facile fare l’arbitro. Basta pensare che nell’ultimo anno ho trascorso duecento notti fuori casa e ben 44 giorni in Russia per i mondiali di calcio. Occorre conciliare gli impegni sportivi con quelli familiari e avere vicina proprio la famiglia. Perché conta molto il tempo che trascorri a casa, che deve essere di qualità».Sulle modalità di approccio alle bare, l'arbitro romano ha spiegato di «non avere riti scaramantici prima della gara, perché non servono. Ascolto molta musica e quando sento un brano degli U2 ripenso a una domenica del 1997 quando, con la mia vecchia utilitaria, affrontavo le salite della strada che conduce a Amatrice per andare a arbitrare. Per questo mi dico sempre: ricordati sempre da dove sei venuto. E' un pensiero che ti mette una grande forza addosso e allora nessuno ti ferma più».Valeri, a Viterbo era "scortato" da Ennio Mariani, che rappresentava il presidente del CRA Lazio, Luca Palanca, dal componente della commissione nazionale di disciplina Paolo Stavagna e dal consigliere nazionale Umberto Carbonari. Il ringraziamento a Valeri lo ha invece porto il presidente della sezione di Viterbo, Luigi Gasbarri, che ha sottolineato come «la sua è stata una riunione tecnica e allo stesso tempo una lezione di vita per i colleghi più giovani». Era presente anche il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, che ha consegnato a Valeri un oggetto ricordo della città,invitandolo ad assistere al trasporto della macchina di Santa Rosa.