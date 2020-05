Il figlio di Piqué appassionato della Roma: fotografato assieme al papà con la maglia giallorossa

Cosa ci fa il figlio di Gerard Piquè con la la maglia della Roma? Se lo sono chiesto in molti quando sui social ha cominciato a invadere le bacheche la foto del piccolo Milan Piqué con indosso la maglia bianca dei giallorossi mentre era a passeggiare con la famiglia tra le strade di Barcellona. Una vera sorpresa per tutti i tifosi romanisti che hanno subito notato che la maglietta era della stagione 2017/2018, l’anno in cui la Roma ha eliminato dalla champions il Barcellona ed è approdata in finale contro il Liverpool. Il nome sulle spalle del piccolo Milan non è quello di un calciatore della Roma, ma il suo corredato dal numero 3. Il figlio della coppia Piqué-Shakira è un appassionato di magliette e grazie all’aiuto del papà è riuscito a collezionarne davvero molte.







