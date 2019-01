Torna benissimo il Montespaccato Savoia che, dopo il turno di riposo, ritrova il campo e i tre punti. Nel posticipo del Martelli contro il Montalto, la squadra di Belli ottiene il successo in rimonta e in extremis: 1-2 il risultato finale. Ad andare in vantaggio sono i gialloblù di Salipante nel corso del primo tempo grazie a Seck. Nella ripresa i capitolini riescono ad aggiudicarsi il bottino pieno al 92’ grazie al sigillo del Duca Calì.

