Roma, Florenzi oscurato da Pellegrini: la fascia è di Alessandro, ma Lorenzo studia da capitano

Grandi abbracci e pacche sulle spalle a Trigoria tra Lorenzo Pellegrini (nella foto) e Alessandro Florenzi. Il centrocampista è rientrato ieri dalle ferie con le giuste motivazioni per unirsi al gruppo che Fonseca sta plasmando. Ed è proprio su di lui che il club ha puntato per il futuro, dopo che Petrachi ha avuto la garanzia che non lascerà la Roma anche se dovessero arrivare offerte importanti. La squadra oggi ha due capitani dopo che De Rossi è stato accompagnato alla porta: Lorenzo ha la benedizione di Totti, ad Alessandro, invece, stanno venendo a mancare alcune certezze. A cominciare dal ruolo: Fonseca, nei match contro il Tor Sapienza e il Trastevere, lo ha schierato esterno d’attacco a sinistra. Proprio Florenzi, lo scorso anno, chiarì di sentirsi più a suo agio da terzino destro, fugando ogni dubbio sulla posizione in campo. A questo va aggiunto il rapporto complicato con la Curva e con qualche compagno dello spogliatoio, da sommare alle voci di mercato che lo proiettano lontano dalla Capitale. Un insieme di fattori che non lo rendono sereno. Intanto all’allenamento di ieri non ha preso parte Karsdorp ed è rientrato in gruppo Pastore, mentre Diawara ha svelato: «Non sono venuto prima alla Roma per volontà di Dio».