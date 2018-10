Il ds Mattiuzzo carica il Trastevere

Sfida delicata in casa Trastevere che nella partita di domani dovrà affrontare la Lupa Roma. A suonare la carica ci pensano le parole del direttore sportivo Stefano Mattiuzzo che avvisa la sua squadra e la sprona a dare il massimo. <<Contro il Budoni è stata una partita difficile perché anche se in 10 i sardi hanno lottato su tutti i palloni, abbiamo sofferto ma avremmo potuto chiuderla con maggior ciniscmo>> affermail direttore, che parla della prossima sfida dicendo << la partita di domani con la Lupa Roma è la più difficile: ci aspettano tante insidie e non dobbiamo assolutamente sottovalutare il nostro avversario perché questo sarebbe l’errore più grande. La Lupa Roma è buona squadra che può metterci in difficoltà se non manteniamo alta la concentrazione>>

