L’Ostiamare cambia marcia. Il club lidense intende gradualmente tornare a recitare un ruolo di primo piano in seno al campionato di serie D. Lo si evince dalle concrete dichiarazioni del direttore sportivo Fabio Quadraccia, un personaggio di spessore che ha scritto interessanti pagine di calcio giocato quando indossava la casacca dei gabbiani e quella del Fiumicino calcio. Il primo passo in direzione del rilancio è stato già compiuto e ora il team del presidente Luigi Lardone guarda con interesse a consolidare l’immagine del sodalizio che la scorsa stagione ha combattuto per non scendere di categoria. I biancoviola hanno dunque voltato pagina e questo cambio di tendenza si è visto proprio in occasione della “prima” di campionato, contro la corazzata Latina Calcio, in cui i locali hanno sfiorato il colpaccio anche se ai punti l’undici di mister Scudieri hanno guadagnato la simpatia di coloro che amano il calcio spettacolo.I VIOLA GIOCANO UN BUON CALCIORiflettori dunque puntati su uno dei protagonisti di questa trasformazione dell’Ostiamare e cioè su il ds Quadraccia. «Per quello che abbiamo visto fino a ora in società regna molta soddisfazione – commenta -. Le prestazioni della squadra sono state ottime, soprattutto durante la fase pre-campionato, perché il gruppo ha risposto positivamente e soprattutto gioca un buon calcio. Questo lo si deve all’esperienza dell’allenatore Raffaele Scudieri che è stato abile a assemblare con celerità un collettivo formato da nuovi elementi che militavo in altri club. E’ subito riuscito infatti a far quadrare e a collegare i vari reparti in cui sono stati inseriti atleti che hanno tanta voglia di riscattarsi. Per questo motivo sono molto ottimista perché vedo che le cose vengono fatte con logica e finalizzate alla crescita della società».LE SQUADRE FAVORITEIn questa logica quale sarà il ruolo della nuova Ostiamare? «Senza voler illudere nessuno – prosegue Quadraccia – sul gradino più alto metto: Latina Calcio, Lattedolce, Trastevere e sotto la Torres, tutti club che hanno fatto grossi investimenti per tentare il salto in serie C. Subito dopo mi auguro di vedere l’Ostiamare magari tra un lotto di complessi ambiziosi come noi. Sono fiducioso e questa mia sensazione ha trovato conferme domenica scorsa: sugli spalti dell’Anco Marzio non c’erano solo i nostri stimati tifosi ma anche molte persone alle quali piace lo spettacolo». E’ chiaro che la società tirrenica è convinta che quest’anno l’Ostiamare debba recitare un ruolo diverso dopo le sofferenze degli anni passati. «Da nove campionati consecutivi militiamo in serie D – conclude il ds – e sentiamo la necessità di crescere facendo soprattutto leva sui giovani di valore che possediamo. Credo sia giustificata un pizzico di ambizione se parliamo di un piazzamento importate a fine stagione… magari non sarebbe sbagliato sognare di poter disputare i playoff. Ostia è una piazza che merita questo obiettivo». Ora però i lidensi devono pensare a recuperare alcune pedine importati per il mosaico di mister Scudieri: solo con l’organico al completo i gabbiani posso ambire a volare altro.