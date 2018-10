© RIPRODUZIONE RISERVATA

In estate hanno “rischiato” di unirsi e divenire una cosa sola, ma alla fine Cynthia e Sporting Genzano hanno continuato sulle rispettive strade. Nell’ultimo turno (e in generale in questo avvio di stagione) la più blasonata Cynthia ha zoppicato, mentre la neopromossa Sporting ha continuato a volare. La sconfitta degli uomini di Rughetti a Ronciglione (0-1) e il contemporaneo pokerissimo di quelli di Salerno all’Almas (5-0) ha concretizzato il sorpasso della “più giovane” delle due società che ora si ritrova addirittura a tre punti dal Team Nuova Florida capolista.«Ma noi sappiamo bene qual è il nostro campionato – dice Aldo Salerno – Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, ma tenere i piedi ben piantati a terra e continuare a lavorare con questa concentrazione e con questa umiltà. Solo così ci potremo prendere altre soddisfazioni e ottenere il nostro traguardo stagionale, quello della salvezza». Un minimo di soddisfazione per il +3 nei confronti dei “cugini nobili” ci sarà pure… «Sinceramente non ci pensiamo, sappiamo che la Cynthia è stata costruita per fare un altro tipo di stagione rispetto a quelli che sono i nostri obiettivi». Tornando all’ultimo match, lo Sporting è andato a segno con cinque marcatori diversi, segno di una squadra che diverte e che fa del gioco spumeggiante uno dei suoi vanti.«Questo non sono io a doverlo dire, lo lascio giudicare agli altri» dice Salerno che poi parla dell’incredibile tragedia che ha colpito la città di Genzano e in particolare il calcio dilettante castellano con la scomparsa di Alessandro Abbatini, figlio dell’indimenticato Bruno a cui solo poco tempo prima la città dell’Infiorata ha intitolato il campo comunale. «Ho conosciuto e allenato Alessandro ai tempi dell’Eccellenza a Lanuvio, una persona squisita e un grandissimo appassionato di calcio. La vittoria sull’Almas l’abbiamo dedicata doverosamente a lui». La Cynthia e lo Sporting hanno osservato un minuto di silenzio e indossato il lutto al braccio nelle loro gare di domenica scorsa e anche giovedì saranno unite nell’ultimo saluto ad Abbatini junior, in programma alle ore 15 proprio presso il campo “Bruno Abbatini” o in caso di pioggia nel vicino palazzetto dello sport.