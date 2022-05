Il derby se lo prende la Roma: 3-0 alla Lazio

Sabato 14 Maggio 2022, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 14:58

di Giuseppe Mustica

Il derby se lo prende la Roma. Anche quello di ritorno. La squadra di Spugna - che fa turnover - batte 3-0 la Lazio chiudendo il campionato con quindici risultati utili di fila. Percorco strepitoso e miglior modo per preparare la finale di Coppa Italia contro la Juventus di domenica prossima a Ferrara. La Lazio, già retrocessa, si complica la vita subito: dopo 40 secondi un errore della formazione di Catini permette alla squadra giallorossa di mettere in discesa il derby. Partita subito indirizzata quindi. Poi la differenza l'hanno fatta i veri valori in campo.

Tutto semplice per la Roma. Che come detto l'ha sbloccata dopo nemmeno un giro di lancette. Roman serve Mijatovic, tutta sola dentro l'area di rigore, destro di prima intenzione sotto la traversa e partita spaccata subito. La Lazio non riesce a reagire, ma va comunque vicina al pari con Heroum, abbandonata davanti a Lind: la conclusione però è debole e sarò l'unica occasione della partita per le biancocelesti. La Roma ci tiene, è evidente, a chiudere bene il campionato nonostante un massiccio di turnover di Spugna che all'ultimo minuto manda in tribuna Giugliano (nei prossimi giorni ufficialità del rinnovo fino al 2025) e Linari, per preservarle per la partita più importante dell'anno. Chi scende in campo quindi sa di dover dare il massimo. Una di queste è Pirone, che dopo la doppietta dello scorso weekend trova l'ottava rete in campionato con un pallonetto che non lascia scampo a Horstrom dopo un lancio millimetrico di Greggi. Il 2-0 alla fine del primo tempo chiude definitivamente il match.

Non cambia l'atteggiamento della Roma a inizio ripresa. Spugna chiede velocità e le sue ragazze lo accontentano subito. La Lazio di Catini - che da quando è arrivato sulla panchina prendendo il posto di Morace ha provato a salvare una squadra che evidenti limiti strutturali - non riesce a trovare le misure e nemmeno quello reazione che all'andata aveva permesso di risalire dopo il doppio svantaggio. E le giallorosse hanno vita facile, trovando anche la terza rete con Roman che di testa batte di nuovo Horstrom sfruttando al meglio l'assist di Soffia.

La Lazio, il prossimo anno, dovrebbe ripartire da Catini, che ha cercato in tutti i modi di salvare una squadra alla prima esperienza nella massima serie e che aveva evidenti limiti strutturali. Il lavoro del tecnico s'è visto. Sarebbe opportuno dare continuità. La Roma invece ha ancora la finale di Coppa Italia: difendere il titolo conquistato l'anno scorso. Ma intanto adesso si fa festa, non solo per il derby ma anche per quella Champions League che la scorsa settimana è passata da sogno a realtà.