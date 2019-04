Il Cynthia sfida il Civitavecchia

Il Cynthia 1920 in classifica staziona all'undicesimo posto con 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte). La compagine biancoazzurra ha realizzato 36 reti mentre invece per quanto riguarda i gol subiti ne ha incassati 49. Nell'ultimo turno di campionato il Cynthia ha perso 2-1 in trasferta contro la Valle del Tevere. Nella prossima giornata di campionato il Cynthia in casa sfiderà la compagine Civitavecchia che occupa il terz'ultimo posto con 24 punti frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte.

Ultimo aggiornamento: 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA