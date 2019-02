Il Cos Latina riabbraccia Sabino dopo dieci mesi

Torna in campo dopo un lungo calvario dovuto alla rottura del crociato anteriore e lo fa con il sorriso dopo un'ottima vittoria. La capolista del girone H ha riabbracciato Federico Sabino dopo dieci mesi. Una domenica da incorniciare per il Nuovo Cos Latina, che non ha problemi nel battere l'Atletico Bainsizza davanti al pubblico amico, e che ha visto il rientro in campo del difensore. Per lui il sogno è diventato realtà al 30' del secondo tempo, quando mister Campo lo ha buttato nella mischia al posto di Cinque.

