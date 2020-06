Il Consiglio Federale non "salva" Pomezia, Anagni, Ladispoli e Tor Sapienza

Ultimo aggiornamento: 16:08

Poco fa si è concluso il Consiglio Federale della FIGC. Nessuna sorpresa per le nove capoliste di serie D: Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo vengono tutte promosse in serie C. Nessun passo indietro da parte del Consiglio Federale anche sulle retrocessioni: scendono in Eccellenza le ultime quattro classificate dei nove gironi.Tornano a giocare ion regione (salvo ripescaggi ancora possibili) Pomezia, Tor Sapienza (salta la fusione con la Tivoli), Ladispoli e Città di Anagni. Ora, la palla passa al Consiglio Direttivo della Lnd, che dovrà decidere i critieri per determinare le conclusioni dei campionati regionali. Accettata, da parte del Consiglio Federale, la richiesta della Lnd di demandare allo stesso Consiglio Direttivo le modalità per determinare promozioni (le prime classificate sembrano comunaue al riparo) e le retrocessioni nelle singole regioni (una sola retrocessione, la più praticabile al momento, due o addirittura nessuna?).Dalla serie C ufficiale anche il ritorno nei dilettanti del Rieti calcio, ultimo classificato nel girone C della terza serie.