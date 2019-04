Il colpaccio della Maddalonese sul Marcianise

Il Marcianise ha concluso il proprio campionato di Promozione con 67 punti frutto di 20 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. La prima della classe ha giocato un torneo da primatista realizzando 83 reti mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 28 volte. Nell'ultima giornata di campionato il Marcianise ha perso per 2-1 in casa della Maddalonese che conclude il suo campionato all'ottavo posto con 40 punti frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. La Maddalonese è riuscita a battere la capolista grazie alla rete di Piccirillo e all'autogol di Mormile. Inutile il gol del vantaggio del Marcianise nella prima frazioen di gioco con Izzo

