Il Civitavecchia sfida in trasferta il Villalba Ocres Moca

Il Civitavecchia è il fanalino di coda del campionato di Eccellenza, girone A, con soli 8 punti conquistati. La squadra, nell'ultimo turno, ha perso lontano dalle mura amiche col punteggio finale di 2-1 in casa della compagine Montespaccato. I nerazzurri hanno collezionato due vittorie, tre pareggi e nove sconfitte con la realizzazione di 19 reti fatte mentre per quanto riguarda la casella dei gol subiti hanno dovuto raccogliere la palla in fondo al sacco per ben 28 volte. Nel prossimo turno il Civitavecchia sfiderà in trasferta la compagine Villalba Ocres Moca 1952 che ha collezionato 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

Ultimo aggiornamento: 18:20

